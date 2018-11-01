НАТО и Россия играют в войну на краю Арктики

Лусия Абельян, El Pais

"Пять взрывов на суше и четыре на море - знак того, что в идиллическом фьорде в Тронхейме в центральной Норвегии происходит что-то зловещее. В страну вторгаются войска некой иностранной державы, и ее армия, сообща с силами остальных стран НАТО, организует ответные меры на суше, море и в небе", - повествует корреспондент EL PAÍS Лусия Абельян.

"Этот вымышленный сценарий - кульминационный эпизод Trident Juncture 2018, крупнейших после окончания холодной войны учений НАТО: в них участвуют 50 тыс. человек. Хотя сценарий придуман, демонстрация военной силы союзников у порога России раздражает российские власти, которые импровизированно затеяли в этом районе другие военные учения. Речь идет об испытаниях ракет, которые начнутся в этот четверг. Напряженность гарантирована", - пишет издание.

"Надеюсь, что российская сторона будет вести себя с профессионализмом. Это не мешает планам наших учений, хотя, конечно, мы будем внимательно следить за тем, что делают они", - ответил генсек НАТО Столтенберг во вторник на вопросы журналистов.

"Эта очередная размолвка двух сил, которые с начала 1990-х до 2014 года сосуществовали относительно гармонично, поместила норвежский "спектакль" в реалистичные рамки", - говорится в статье.

"Норвегия вызвалась [принять учения], потому что мы хотели продемонстрировать, что способны доставить сюда все эти силы", - поясняет Май Брит Вален Одло, занимающая высокий пост в Объединенном командовании НАТО в Неаполе.

"Учения призваны не только отговорить любого потенциального захватчика от вторжения (сценарий вторжения считается крайне маловероятным), но и укрепить понятие коллективной обороны среди самих членов НАТО. Однако первым это понятие оспаривает президент США Трамп, утверждая, что тот, кто тратит на оборону недостаточно денег, не находится под защитой", - пишет газета. "Есть решительное стремление продемонстрировать, что НАТО может действовать сплоченно. Поэтому самое важное - количество стран-участниц", - заметил испанский полковник Луис Вильяр. Газета напоминает: "Помимо 29 стран НАТО, в операциях участвуют Швеция и Финляндия - нейтральные, но все больше сближающиеся с альянсом из-за своей растущей обеспокоенности российским соседом".

Между тем, полагает издание, "сегодня намного более правдоподобной кажется кибератака, исходящая от враждебного государства, чем наземное вторжение".

Источник: Инопресса