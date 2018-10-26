16:12 26.10.2018 | Дайджест | Новости 100206531

Упрек Путину: премия для правозащитников присуждена Олегу Сенцову, отбывающему заключение в России

"В четверг Европарламент присудил престижную премию в области защиты прав человека украинцу, который отбывает 20 лет тюремного заключения в исправительной колонии в Сибири. Тем самым он вновь привлек внимание к политзаключенным, находящимся в разбросанной по отдаленным местам системе тюрем, когда-то известной как ГУЛАГ", - пишет корреспондент The New York Times Эндрю Э. Крамер.


"Премия "За свободу мысли" имени Сахарова - источник неловкости для российского правительства, но она также повышает значимость заключенного, Олега Сенцова, увеличивая его ценность при возможном обмене заключенными", - комментирует издание.

Российские власти задержали кинорежиссера Сенцова в 2014 году в Крыму. "Он был обвинен в планировании взрывов мостов, линий электропередачи и памятника Ленину. Сенцов отрицает, что планировал насильственные действия, но открыто признает, что был против аннексии Крыма Россией", - говорится в статье.

"Президент Европарламента Антонио Таджани сказал, что Сенцов выбран за "храбрость и решительность", проявленные им при его опасной для жизни голодовке, которая сделала его "символом борьбы за освобождение политзаключенных в России и во всем мире", - сообщает газета.

Автор замечает: "Премия также проливает свет на политику в отношении арестованных в ходе украинского кризиса".

Европарламент "заявил, что Россия удерживает примерно 70 украинцев, арестованных в Крыму и приговоренных к длительным тюремным срокам. Европейская организация заявила, что эти люди - политзаключенные", пишет издание.

Источник: Инопресса


премия Сахарова  Сенцов  политзаключенный  Россия  

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