Как сирийская война Путина заставляет Трампа присмиреть

На Ближнем Востоке "Россия сделалась всеобщим приятелем - как для смертельных врагов США вроде Ирана, так и для ворчливых "заклятых друзей" США вроде Турции или близких союзников США вроде Израиля", пишет старший корреспондент Foreign Policy Майкл Хирш. Он считает "ярким наглядным примером" то, что инцидент с гибелью российского Ил-20 17 сентября, "который в прошлом мог бы вылиться во вспышку напряженности между Россией и Израилем", был быстро урегулирован.

Издание сообщает: "С точки зрения экс-эмиссара США по Сирии Роберта Молли и других американских наблюдателей, все эти шаги, кульминацией которых стал российско-турецкий пакт по Идлибу (приветствуемый Соединенными Штатами), - лишь дополнительные доказательства того, что Путин переиграл президента Трампа столь же ловко, как переигрывал Обаму, контролируя версию событий в регионе. И, более того, российский лидер блестяще сыграл на нежелании уставшего от войн Вашингтона массированно вмешиваться в ситуацию в Сирии или любой другой ближневосточной стране".

"Бесспорно, Россия очень хорошо разыграла свои карты в Сирии. Поскольку я пострадал от этой карточной игры, я знаю, о чем говорю, - заметил Молли в интервью журналу. - Россия очень умело тянула время, высказывалась, как казалось, многообещающе, затем постепенно разрушала любые соглашения, которые были заключены. Мы довольно быстро раскусили эту уловку".

"Но, добавил Молли, Вашингтон мало что мог сделать в связи с российской агрессией или с ее безразличным отношением к смерти гражданских лиц, да и, честно говоря, не особо хотел что-то делать", - пишет автор. Молли заявил: "Администрация (Обамы. - Прим. ред.) решила, что мы не будем пытаться угнаться за Россией по части вмешательства в Сирии".

Издание пишет: "Администрация Трампа, удовлетворенно заключив, что "Исламское государство"*, основная угроза интересам безопасности США в регионе, умерло или агонизирует, пришла, по-видимому, к сходным выводам. За исключением того, что она предостерегла Асада о новых ударах в случае применения им химического оружия, администрация почти всецело придерживается принципа невмешательства - "и в добрый путь, Владимир". Однако такая политика хладнокровной realpolitik, наряду с активной поддержкой, которую Вашингтон оказывает кровавой войне Саудовской Аравии в Йемене, ставит США не в самое непогрешимое с моральной точки зрения положение для того, чтобы они критиковали действия Путина в регионе".

По мнению автора, сейчас внешнеполитические решения США диктует "Синдром Ирака-Афгази": отрезвляющий эффект от войны в Ираке, присутствия США в Афганистане и атаки на консульство США в Бен-Гази в Ливии.

"В общем и целом это стремление избегать рисков работало на американские интересы, а не во вред им, - сказал эксперт Аарон Дэвид Миллер. - Если Путин, Асад и Иран хотят найти способ управиться с проблемой Сирии, тем лучше. Если израильтяне могут найти способ сотрудничества с россиянами, тоже тем лучше".

"Редко упоминается вслух о том, что вашингтонская политика невмешательства в Сирии - это решение позволить Путину делать за Америку ее грязную работу, почти без издержек для Америки. Основные враги Асада - боевики, в которых он и россияне будут целить в Идлибе, - это по большей части радикалы-исламисты, многие из которых связаны с "Аль-Каидой"*. Колоссальные издержки Путина в связи с этим - его собственная проблема, на взгляд Вашингтона. Собственно, то, что Путин тратит богатства и кровь в регионе, истощая свои ресурсы и желание своего народа вести зарубежные авантюры, тоже может сработать на интересы США в момент, когда российский лидер активно стремится подрывать влияние США в мире, не говоря уже об американских выборах", - пишет автор.

Автор статьи замечает: "Естественно, существует вопрос, что Путин решит сделать в будущем, располагая всем этим с трудом завоеванным политическим капиталом в одном из ключевых регионов".

Что касается ситуации в Идлибе, то Молли "не утратил надежды, что россияне наконец-то подкрепят свои слова делами и попытаются предотвратить гуманитарную катастрофу", пишет издание.

Журналист комментирует: "В реальности США мало что станут делать".

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические группировки, запрещенные в РФ.

Источник: Foreign Policy