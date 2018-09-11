Москва и Пекин посылают сигнал Вашингтону

Юлиан Ханс, Süddeutsche Zeitung

В крупномасштабных военных учениях "Восток-2018", стартовавших во вторник, по данным российского Минобороны, примут участие порядка 300 тыс. военнослужащих, 36 тыс. единиц военной техники, в том числе тысяча самолетов и вертолетов. "Ни одни натовские маневры, проводившиеся за последние десятилетия, не имели и близко подобного размаха. Впервые в российских учениях примет участие и Китай", - сообщает московский корреспондент Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс.

Как пишет журналист, тот факт, что "учения "Восток-2018" проводятся за Уралом, то есть за пределами юрисдикции ОБСЕ, позволяет России не приглашать на них наблюдателей организации. Однако российская сторона проинформировала НАТО об учениях еще в мае, пригласив на них военных атташе стран альянса".

Примечательным для экспертов становится не только количество мобилизованных солдат и танков. "Впервые в крупномасштабных российских военных учениях примет участие Китай. Народно-освободительная армия Китая отправила на учения в соседнюю Россию 3200 военнослужащих, 900 танков, стрелковых орудий и другой техники, а также 30 самолетов и вертолетов. Начиная с 2005 года китайская сторона уже принимала участие в отдельных российских учениях меньшего масштаба. Тот факт, что вооруженные силы обеих стран принимают участие в маневрах подобного масштаба, следует понимать как сигнал", - уверен Ханс.

В апреле, продолжает автор, новый министр обороны Китая Вэй Фэнхэ в качестве своего первого официального визита отправился в Москву. Как он заявил на встрече со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, его визит должен продемонстрировать миру "высокий уровень наших отношений и решительность в деле укрепления стратегического сотрудничества между нашими вооруженными силами". Кроме того, по словам главы Минобороны КНР, американцы должны увидеть "тесные связи между вооруженными силами Китая и России".

Как у Москвы, так и у Пекина есть личные счеты с Вашингтоном. "После того как США и Европа ввели антироссийские санкции в связи с аннексией Крыма, Кремль объявил о развороте на Восток. Символичным на этом фоне выглядит трубопровод "Сила Сибири", по которому в будущем году газ с востока страны пойдет в соседний Китай. Руководство в Пекине, со своей стороны, хочет, чтобы американцы в территориальном конфликте (...) в Южно-Китайском море отказались от своей поддержки государств региона. Кроме того, недовольство Пекина вызывает и развязанная Трампом торговая война", - передает SZ.

На этом фоне, резюмирует автор публикации, оба государства и посылают сигнал Вашингтону: "Если вы будете и дальше оказывать давление, то два ваших оппонента сплотятся еще больше".

Источник: Инопресса