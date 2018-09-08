16:58 08.09.2018 | Дайджест | Новости 100203163

Союзник Путина, по всей вероятности, сохранит власть над Москвой в качестве мэра

Генри Фой

"Один из ближайших союзников Владимира Путина, по всей вероятности, будет с легкостью переизбран на пост мэра Москвы в это воскресенье", - полагает Financial Times. "Это голосование подтвердит прочность российской правящей "политической машины", несмотря на рост народного недовольства реформами российской пенсионной системы", - пишет журналист Генри Фой.


"Сергей Собянин, бывший глава президентской администрации Путина, остается одним из ключевых элементов президентского "аппарата управления", если учесть величину и экономическую значимость Москвы, а также роль этого города как места многих из крупнейших акций протеста против Кремля. Благодаря восьми годам руководства столицей он стал членом клики должностных лиц, которая может сыграть роль в координации потенциального отхода Путина от власти", - говорится в статье.

"Мэр не сталкивается с серьезными вызовами на выборах, которые ознаменовались отсутствием реалистичных альтернатив и административным арестом самого видного оппозиционного деятеля в стране - Алексея Навального", - пишет издание.

Сторонники Собянина "оклеили Москву подробными сообщениями о достижениях мэра, в то время как эфирное время для его соперников ограничено", пишет газета. По мнению издания, на популярность Собянина также сработали усилия сделать Москву красивее и состоявшийся в этом году чемпионат мира по футболу.

По соцопросам, проведенным государственными компаниями, Собянина поддерживают от 65% до 70% московских избирателей, а из остальных четырех кандидатов никто не собрал более 14%.

Но, как ожидается, явка на выборы мэра не превысит 30%. "Это указывает на вечную проблему администрации Путина, которая успешно нейтрализовала серьезные вызовы своей власти, но ценой апатичного отношения общества к демократическому процессу", - пишет издание.

Источник: Financial Times


Москва  Путин  Алексей Навальный  

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