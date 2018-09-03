Возвращение крестного отца: как лучший друг Путина на Украине организует свое невероятное возвращение в политику

Оливер Кэрролл, Independent

"Среди своих критиков он известен как "украинский князь тьмы", как деятель, чье присутствие оказывает токсический эффект. Но Виктор Медведчук желает оповестить о том, что вернулся", - пишет корреспондент Independent Оливер Кэрролл.

"Он бывший юрист, крестный отец его ребенка - российский президент Владимир Путин", - пишет газета о Медведчуке, сообщая также, что он одним из первых был включен в санкционный список США.

"После протестов, прозванных "Евромайданом", он в основном был оттеснен на обочину и позабыт. Однако этот пророссийский деятель, похоже, организует себе невероятное возвращение, пользуясь своим положением единственного украинца, способного вести переговоры с Кремлем. Вначале его пригласили стать специальным представителем на мирных переговорах в Минске (их цель - завершение конфликта на Восточной Украине), он также отвечает за обмены пленными. Теперь он говорит, что выдвинет свою кандидатуру для избрания в парламент в списке новой партии "За жизнь", - говорится в статье.

Корреспондент пишет: "В эксклюзивном интервью Independent Медведчук мало прояснил свои политические цели. Он утверждал, что вовсе не намерен "толкаться локтями ради должностей". Но, словно с целью подчеркнуть, что предпочитает теневую политическую жизнь, он добавил, что официальные должности ничего не значат - по крайней мере, в правительстве, которое "утратило весь смысл своего существования".

"Правительство не имеет влияния на жизнь в стране. У него нет монополии [на применение] силы", - сказал Медведчук.

Описывая взгляды Медведчука на пути урегулирования конфликта на Восточной Украине, издание утверждает, что эти взгляды "гарантированно промосковские, в целом эволюционировали созвучно Кремлю. Медведчук, который долгое время ассоциируется с кампанией за федерализацию Украины, ратует за предоставление всесторонней автономии сепаратистским мини-государствам на Восточной Украине. Он сказал, что это два отдельных процесса. По Донбассу он "вскоре" представит новое предложение ради возвращения регионов Украине. В нем будет предложено самоуправление на условиях, которые ранее предоставлялись Крыму. Медведчук сказал, что предложение не будет включать в себя право вето на крупные внешнеполитические решения - такие, как членство в НАТО. Он отверг мнение, что его предложения выльются в ослабление суверенитета". "Угроза для суверенитета исходит от Вашингтона, управляющего Украиной издали, а также от движения к интеграции в Европу и НАТО", - сказал он.

"Медведчук несколько раз сослался на опасность вступления в НАТО, хотя и признал, что это "нереалистичная перспектива", - пишет автор.

Издание замечает, отчасти пересказывая слова Медведчука: "Это был не единственный из его тезисов, который мог бы быть написан Кремлем. США вмешиваются в дела "братских" наций, сказал он. Путин хочет мира в Донбассе. Путин сделает все, чтобы защитить жителей Восточной Украины от репрессий со стороны украинской "партии войны". Да, видеозаписи ОБСЕ, обнародованные в текущем месяце, демонстрируют, как представляется, нарушения государственной границы Россией и снабжение сепаратистских сил оружием. Но США, НАТО и ЕС делают "то же самое", поставляя оружие Украине".

"Медведчук сказал, что "часто" обсуждает Украину со своим compadre (исп. "крестный отец", "приятель, дружище". - Прим. ред.) Владимиром Путиным. Как часто, это знают они сами. "Чаще, чем один раз в год", - сказал он, а затем подмигнул", - говорится в статье.

"Путин думает, что мы - одна нация, но я думаю, что это не одна нация, а две славянские нации, с взаимопереплетенной историей, религией. Я все время говорю ему об этом. Я не думаю, что это одна нация. Вы просто не можете так говорить", - сказал Медведчук.

"Медведчук уверяет, что ему было бы "грешно" не воспользоваться своими тесными связями с российским президентом", - пишет издание.

"Я хочу, чтобы люди вернулись домой, к своим семьям, - сказал он. - Когда люди говорят, что я помог освободить 481 человека, это только с украинской стороны, общее число - 800-900. Я знаю, что это могу сделать только я. Другие пробовали и потерпели неудачу".

"Медведчук говорит, что сейчас энергично ведет переговоры об освобождении Олега Сенцова, который входит в 110-й день голодовки. Он говорит, что крымскому кинорежиссеру, который принимает питательные добавки, на которых может продержаться несколько недель, не дадут умереть в тюрьме", - пишет издание.

Источник: Инопресса