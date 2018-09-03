Ликвидация Захарченко обострит дебаты и в Киеве, и в Москве

Александр Захарченко - не первый командир украинских сепаратистов, погибший при подозрительных обстоятельствах. Сепаратисты обвинили в убийстве лояльные Киеву подрывные группы, Россия тоже заявила, что считает виновным Киев. Но это не единственная и даже не самая вероятная версия убийства, пишут западные СМИ: "внутренние раздоры, борьба за деньги и работа российских спецслужб представляются более очевидными направлениями расследования". Не исключено, что лидера ДНР для Москвы было "проще устранить, чем бесславно списать в тираж", полагают обозреватели.

Россия называет теракт, в результате которого погиб глава ДНР, подрывом минского процесса по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Однако у этого убийства могут быть и иные причины, полагает постоянный автор немецкой Sueddeutsche Zeitung Флориан Хассель.

Лидер донбасских сепаратистов Александр Захарченко был убит в кафе с помощью взрывного устройства. "Начиная с 2015 года в Донецке подобным образом были ликвидированы несколько высокопоставленных руководителей самопровозглашенной республики", - пишет Хассель. В деле Захарченко фигурируют несколько версий.

МИД РФ убежден, что за убийством Захарченко стоит Киев. По словам Путина, те, кто избрал путь террора, "не хотят искать мирное решение конфликта". Глава МИДа Сергей Лавров назвал убийство лидера ДНР "провокацией" украинской стороны.

"Однако, - замечает немецкий журналист, - существует и другая версия убийства, основанная на предположении, что Захарченко могли устранить конкуренты из рядов руководства ДНР. Захарченко вместе с "министром финансов" ДНР Александром Тимофеевым контролировал львиную долю денежных потоков в республике, которые состояли как из официальных налогов, так и сотен миллионов евро из нелегальных источников".

По другим оценкам, лидер сепаратистов был устранен по указанию из Москвы. Как замечает автор, "Москва действительно может быть заинтересована в новых переговорах с Киевом и его западными партнерами - чтобы, наконец, избавиться от санкций (...). Захарченко был противником переговоров, которые могли означать конец его политической карьеры. Вполне вероятно, что он конфликтовал со своими московскими покровителями и из-за денег".

Кроме того, на 4 ноября в республике были назначены "президентские выборы". Но, очевидно, у Кремля были другие планы: "выборы" были отложены на неопределенный срок. Скорее всего, полагает автор статьи, "Москва не хотела провоцировать партнеров по переговорам новыми "выборами" в сепаратистской республике".

Как пишет в заключение Хассель, Москва не могла отстранить Захарченко от власти "по состоянию здоровья", как это произошло с лидером ЛНР. Причина может быть связана с тем, что в подчинении у Захарченко были тысячи вооруженных бойцов, кроме того, "Москва долгое время поддерживала образ Захарченко как героя - проще было устранить его при помощи якобы украинской бомбы, чем бесславно списать в тираж".

Александр Захарченко не первый командир украинских сепаратистов, погибший при подозрительных обстоятельствах, пишет журналист британской газеты Independent Оливер Кэрролл.

Власти сепаратистов обвинили в убийстве лояльные Киеву подрывные группы, Россия тоже заявила, что считает виновным Киев. "Но это не единственная и даже не самая вероятная версия убийства, - считает Кэрролл. - При первом рассмотрении внутренние раздоры, борьба за деньги и направленная работа российских спецслужб представляются более очевидными направлениями расследования".

Трения между сепаратистскими группировками - это неизменная особенность конфликта, указывает журналист. "Врагов у Захарченко, конечно, хватало. Где бы ни была возможность заработать деньги, там был и он. Он часто явным образом конфликтовал с другим волевым донецким командиром, Александром Ходаковским", - пишет автор.

"В последние месяцы сообщалось, что Москва готовится заменить его кем-то более надежным и презентабельным в глазах внешнего мира. Чаще всего упоминалось имя более мягкого Дениса Пушилина, бывшего дельца - создателя финансовой пирамиды, председателя самопровозглашенного парламента сепаратистов", - передает корреспондент.

Пушилин является представителем сепаратистов на переговорах в Минске. "О нем известно, что он более открыт к российской позиции по возвращению сепаратистских республик на Украину в качестве ее автономных составных частей", - сообщает Кэрролл.

"После смерти лидера ополченцев Захарченко на восток Украины возвращается страх перед войной" - сообщает в заголовке немецкая Handelsblatt.

42-летний Захарченко был центральной фигурой во властной структуре провозглашенной пророссийскими боевиками ДНР, продолжает автор статьи Андре Баллен. Он действовал как военный и политический лидер ДНР и построил за время своего пребывания в должности строго ориентированную на него систему управления. Тем не менее, принятие крупных политических решений было не в его власти. Для Кремля он был "относительно хорошо управляемым", отмечает журналист.

Тем более неясной является ситуация сегодня. Пока контактным лицом для Кремля является Дмитрий Трапезников, назначенный после теракта преемником Захарченко. Однако не обладает харизмой Захарченко, поэтому его успех на выборах, запланированных сепаратистами на ноябрь, явно не гарантирован, полагает Баллен.

"Ведь в Донецке теперь, конечно, усилится борьба за власть между отдельными кланами. При этом уже в прошлом отдельные лидеры ополченцев, ставшие неугодными, были исключены из соревнования. Сценарий, при котором полевые командиры будут бороться между собой, сильно ослабит ДНР, - уверен журналист. - С другой стороны, вероятно, что в итоге в борьбе за власть победит еще больший сторонник жесткой линии, чем Захарченко. Тогда тлеющий конфликт с Украиной разгорится с новой силой".

"Ясно одно: Минским соглашениям угрожает все большее количество действующих лиц в Москве и Донецке, а также сторонников жесткой политики в Киеве. Ликвидация Захарченко, вероятно, обострит эти дебаты", - заключает Баллен.

Источник: Инопресса