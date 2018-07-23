Трансатлантические отношения были хуже только при Бушах

Мартин Грив, Handelsblatt

"Новое исследование показывает: раскол Запада ощутим и внутри ООН, где больше нет единогласия, особенно в вопросах экономики", - сообщает журналист Handelsblatt Мартин Грив.

Насколько велик сейчас разрыв между США и Европой, показывает не только поездка Трампа в Европу и его торговая политика. В Организации Объединенных Наций "США в первый год президентства Дональда Трампа отдалились от западных союзников", - говорится в новом отчете немецкого Института экономических исследований, оказавшемся в распоряжении издания. "В частности, позиции сильно отличаются в вопросах экономического развития", - говорит эксперт института Никлас Потрафке.

"Казалось бы, США и их партнеры должны придерживаться единого мнения в важных вопросах внутри ООН - тем более во времена, когда конфликты с Россией разрастаются, а Китай становится все более мощным действующим лицом на мировой сцене, - отмечает Грив. - Но с приходом к власти Трампа наблюдается противоположное". С января 2017 года в ООН было проголосовано более 95 резолюций, однако только в 56% случаев США и другие страны "большой семерки" голосовали одинаково - это на 10,3% меньше, чем до Трампа, передает издание.

По мнению Института экономических исследований, вина за такое положение дел лежит на США. Так, другие страны-участницы "большой семерки" не меняли своей политики в отношении Израиля, в то время как при Трампе процент одобрения США резолюций по палестино-израильскому конфликту сократился с 20,6 до 5,3%. Что касается экономических вопросов, то здесь с момента прихода к власти Трампа США не утвердили ни одной резолюции, в то время как страны "большой семерки" одобрили 80% решений.

Во время президентства обоих Бушей разногласия при голосовании в ООН были еще больше, говорится в исследовании. Тем не менее, исследователи опасаются, что Трамп может затмить Бушей. Стоит предполагать, что торговая война, которую развязал Трамп, приведет к дальнейшему отчуждению. Это отразится и на ООН, полагают эксперты.

Источник: Инопресса