Президент России утратил влияние на Балканах

Леонид Бершидский, Bloomberg

Россия по большей части утратила свое влияние на Балканах: 9 из 12 стран региона входят в НАТО, и все балканские страны либо являются членами ЕС, либо хотят в него вступить. Но все же Кремль не сдается и ведет почти неприкрытую войну против сделки между Грецией и Македонией, пишет колумнист BloombergЛеонид Бершидский.

Эта сделка позволяет устранить давний спор по поводу названия Македонии, которое препятствовало вступлению страны в НАТО и ЕС. По условиям компромисса, страна изменит свое официальное название на "Северную Македонию", а греческий регион по-прежнему будет называться Македонией.

"Сильное сопротивление сделке в обеих странах поощряется Россией. Греция на прошлой неделе заявила, что вышлет двух российских дипломатов и еще двум запретит въезд за попытки подкупить чиновников. Утверждается, что русские пытались повлиять на македонскую сделку, всколыхнув духовенство и националистические группы в северной Греции, где есть небольшое, но влиятельное русскоязычное сообщество", - пишет Бершидский.

Один из видных представителей этого сообщества, миллиардер Иван Саввиди, как утверждают, направил не менее 300 тыс. евро противникам сделки в Македонии, в том числе националистам-фанатам футбольного клуба "Вардар". "Проект по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) - глобальная сеть журналистов и СМИ - ознакомился с документацией по платежам и подтвердил их достоверность с помощью некоторых из получателей. В Македонии полиция ведет расследование", - сообщает автор статьи.

В России Саввиди, этнический грек, был членом парламента от "Единой России", но в 2011 году переизбраться не смог. Он купил футбольный клуб "ПАОК" (Салоники) и переехал в Грецию, а в начале 2018 года продал свой бизнес в России - "Донской табак" - за 1,6 млрд долларов.

Согласно отчету OCCRP, у Саввиди все еще много связей с Россией. "Разрешение вывести активы из России, не говоря уже о том, чтобы сперва приобрести их, не дается безвозмездно в системе президента Владимира Путина, где состоятельные владельцы компаний держатся в заложниках и используются для продвижения правительственной политики", - комментирует Бершидский.

Удивляет, по мнению журналиста, то, почему Кремль продолжает вести проигрышную схватку за влияние. Россия никак не сможет помешать вступлению в ЕС стран бывшей Югославии, и только Сербия вряд ли вступит в НАТО, отмечает журналист.

"Россия тратит деньги, рискует скандалами и подрывает отношения со сравнительно дружественными европейскими государствами, такими как Греция, чтобы вызвать волнения маргинальных групп, хотя надежды на убедительную победу нет никакой", - полагает автор статьи.

"Это напоминает игру России в США и странах ЕС, - считает Бершидский. - Если Путин не может рассчитывать на крупную победу, проблемы ради самих проблем для него чего-то да стоят. Его противникам следует иметь это в виду: для Кремля разжигание внутренних противоречий является самоцелью".

Источник: Инопресса