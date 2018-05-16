Израиль и Палестина: триумф и трагедия

Клаус-Дитер Франкенбергер, Frankfurter Allgemeine

В нынешней ситуации на Ближнем Востоке требуется в первую очередь реализм: право израильтян на свое государство никогда не может быть подвергнуто сомнению. В то же время, отмечает корреспондент Frankfurter Allgemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенбергер, права есть и у палестинцев.

"В понедельник получили развитие сразу две исторические ближневосточные перспективы. Одна из них связана с тем, что 70 лет назад было основано государство Израиль. В регионе, в котором деспотия представляет наиболее традиционную форму государственного управления, возникло образование, ставшее уникальным сразу по многим причинам: оно сформировало военную мощь, добилось экономического процветания, пользуется благами инноваций, основывается на демократическим принципах, является современным и одновременно уважает традиции. Израиль успешно противостоит насущным угрозам - не в последнюю очередь благодаря своей воле отражать удары, которая сформировалась в результате Холокоста", - пишет автор публикации.

"Другая тема имеет отношение к судьбе палестинцев, которые видят в основании Израиля катастрофу для себя. С такой установкой выросло не одно поколение. В ходе массовых протестов у израильской границы в секторе Газа (в понедельник) погибли десятки палестинцев, сотни пострадали", - говорится в статье.

"Протест был направлен против открытия американского посольства в Иерусалиме. Для израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху это стало триумфом, для арабов - трагедией", - пишет журналист, указывая на то, что решение американского президента - и эту точку зрения разделяют многие государства - еще больше отдаляет перспективу урегулирования палестино-израильского конфликта за столом переговоров, поскольку ставит крест на чаяниях палестинцев создать собственное государство.

Автор не уверен, что перенос посольства США в Иерусалим можно назвать умным шагом, учитывая тот факт, что вокруг все полыхает. "Нельзя игнорировать тот факт, что готовность Израиля к решению на основе принципа "два народа - два государства" улетучивается на глазах. В этой связи требуется в первую очередь реализм: право израильтян на свое государство ни в коем случае не может быть подвергнуто сомнению, однако права есть и у палестинцев", - резюмирует Франкенбергер.

Источник: Инопресса