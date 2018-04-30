20:14 30.04.2018 | Дайджест | Новости 100192781

Яд американских санкций начинает действовать по всему миру

Эдуард Штайнер, Die Presse

Новые санкции США против России имеют эффект домино. Их действие распространяется далеко за пределами России. Экономика бьет тревогу: Европа должна предпринять политические меры для того, чтобы защитить свои компании. Речь идет о миллиардах, пишет на страницах австрийского издания Die Presse Эдуард Штайнер.


"Тот, кто хочет получить представление о том, как из-за одной санкции в критической ситуации может оказаться целая отрасль и зависимые от нее сектора экономики, должен всего лишь взглянуть на кривую цен на алюминий в апреле", - пишет журналист. За 12 дней цена на алюминий взлетела до шестилетнего максимума, составив 2,5 тыс. долларов за тонну, и снизилась только после неожиданного заявления министра финансов США о продлении сроков завершения операций с "РУСАЛом".

Европу лихорадит: в конце концов, в прошлом году 42% импортированного алюминия было куплено у "РУСАЛа", отмечает автор.

Ситуация на рынке алюминия - это лишь самый яркий пример из многих с тех пор, как США стали предпринимать бесцеремонные экономические меры против России за ее "злонамеренные действия в мире".

При этом российское государство не может решить, как помочь пострадавшим компаниям. Они охотнее всего хотели бы получить деньги и запросили около 100 млрд рублей, как сообщил министр финансов Антон Силуанов. Однако они их не получат, вместо этого должно быть создано специальное ведомство по борьбе с санкциями, передает издание.

Олигархи заботятся о себе заранее. Так, нефтяной концерн "Сургутнефтегаз", известный своими резервами наличных, еще в прошлом году из страха перед санкциями увеличил их еще на 6% до 44 млрд долларов. Насторожился концерн и сейчас, ведь его руководитель Владимир Богданов оказался в санкционном списке. Другие олигархи выводят свои деньги с Запада, передает Штайнер.

Однако и европейцы знают, что они больше не являются неуязвимыми, ведь запрет на сотрудничество с попавшими под санкции россиянами больше не ограничивается гражданами США. Юристы европейских компаний усиленно работают над тем, чтобы не попасть в ловушку и не поставить под угрозу бизнес их компаний.

Так, в многостраничном меморандуме, оказавшемся в распоряжении издания, Ассоциация европейского бизнеса в России (Aebrus), являющаяся центральным представительством европейских концернов в России, заявляет, что санкции оказались "неожиданными" для европейских предприятий и компании, ведущие бизнес с Россией, "крайне беспокоятся о последствиях". Европейские интересы в отношении России могут потерпеть "серьезный ущерб". По подсчетам некоторых компаний, они могут потерять 20% своего оборота, передает издание.

Как и в 2014 году, главным пострадавшим от санкций являются не США, а Европа, которая во много раз более тесно связана с Россией в экономическом смысле. Европейские фирмы стоят перед дилеммой: если они не поддержат американские санкции, то подвергнутся "терзаниям" со стороны Вашингтона; если же они будут придерживаться санкций, русские могут им отомстить, отмечает автор.

Aebrus требует от Еврокомиссии и от Евросовета найти политическое решение, которое предотвратит дальнейшее ухудшение ситуации в сфере международных отношений, мировой торговли и иностранных инвестиций, говорится далее.

Что касается запланированного строительства газопровода "Северный поток-2" из России в Германию, во время своего визита в США канцлер Ангела Меркель защищала проект, несмотря на то, что Америка решительно выступает против него. Прогресс, кажется, достигнут и в деле "РУСАЛа". Возможно, Россия действительно не будет вводить ответных санкций при условии смягчения санкций против "РУСАЛа" - тем более что такой шаг стал бы перед чемпионатом мира по футболу ударом в собственные ворота. Открытым остается вопрос о том, кто захочет купить акции, от которых отказался Дерипаска. Российское государство, которое обычно ненасытно в вопросах деприватизации, владеть ими не хочет, отмечает автор в заключение.

Источник: Инопресса


санкции США против России  ЕК  олигархи  РУСАЛа  

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