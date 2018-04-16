В ударах по Сирии Трамп последовал призыву Пентагона к сдержанности

Гордон Люболд, Дион Ниссенбаум, The Wall Street Journal

Дональд Трамп прислушался к предостережению главы Пентагона и умерил свое стремление к более жесткой атаке на Сирию, пишет The Wall Street Journal.

Это признак того, что министр обороны Джим Мэттис еще пользуется значительным влиянием в реорганизованной команде Трампа по национальной безопасности, отмечают авторы статьи Гордон Люболд и Дион Ниссенбаум.

"Столкнувшись со стремлением президента дать мощный ответ на предполагаемую химатаку, жертвами которой стали не менее 43 человек, Мэттис представил Белому дому три варианта военных действий", - передают журналисты.

"Наиболее сдержанный вариант предполагал удар по ограниченному количеству целей, связанных с потенциалом сирийского химического оружия. В рамках второго варианта предлагались удары по более широкому ряду целей сирийского режима, включая предполагаемые центры по исследованию химоружия и военные командные пункты. Наиболее обширный план, который мог включать в себя удары по российским системам ПВО в Сирии, был призван нейтрализовать военные возможности режима, не затрагивая политический аппарат Асада", - сообщает издание.

"Трамп одобрил смешанный план, согласно которому утром в субботу по трем объектам в Сирии было выпущено более сотни передовых ракет. Эти действия стали комбинацией первых двух вариантов: ракетные удары сдержанные, но такие, которые, как заявила администрация Трампа, нанесли существенный урон потенциалу химического оружия Асада", - говорится в статье.

Трамп вынуждал свою команду обдумать также удары по российским и иранским целям в Сирии, если это потребуется для уничтожения военной техники Асада. Однако Мэттис сопротивлялся, рассказали изданию источники, знакомые с принятием этого решения.

"Представитель при ООН Никки Хейли встала на сторону Трампа, призывая дать более решительный ответ, в то время как Мэттис предупреждал о рисках того, что более масштабный удар может спровоцировать опасную реакцию Москвы и Тегерана", - сообщает WSJ.

Джон Болтон старался добиться непростого компромисса. "Осознавая свой публичный имидж человека, который спешит с одобрением военных действий, Болтон настаивал на "разрушительном", по его словам, ударе, который отчасти нанесет реальный ущерб режиму Асада, однако не на самых агрессивных вариантах, рассказал знакомый с его позицией источник", - пишет издание.

Болтону известно, что Трамп с уважением относится к Мэттису. Возможно, он решил, что, приступив к работе, будет мудрее поначалу прислушиваться к главе Пентагона.

"Согласно знакомым с принятием решения источникам, Болтон также понимал, что наиболее жесткий вариант может еще глубже втянуть в конфликт США, а также вынудить его взять на себя ответственность за усиление роли Америки в гражданской войне. По их словам, он счел, что это чересчур для его первой недели на работе", - говорится в статье.

Источник: Инопресса