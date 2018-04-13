Своим газопроводом "Северный поток-2" Россия раскалывает европейцев

Кристель Гибер, Ouest-France

Строительство подводного газопровода "Северный поток-2" должно начаться этой весной. Европейская комиссия хотела заблокировать этот проект, который до сих пор активно поддерживается Германией. Этим вопросам посвящено интервью с люксембургским политическим деятелем Клодом Турмсом, депутатом Европарламента, членом партии зеленых, во французской газете Ouest-France.

"Строительство второго газопровода между Россией и Германией явно угрожает стабильности Украины. Он должен ее обойти и лишить денег, уплачиваемых за транзит. Проект угрожает также солидарности между европейскими странами и углубит уже существующие проблемы в Словакии, Болгарии и Сербии, так как сеть для их обслуживания не готова. Кроме того, в новом газоснабжении нет необходимости. Объемы газа, импортируемые и потребляемые Евросоюзом, будут уменьшаться. Этот проект не имеет смысла", - утверждает Турмс.

"Я приветствую эволюцию высказываний канцлера Меркель. Это знак того, что она начинает понимать, что "Северный поток-2" не может рассматриваться без серьезного соглашения о транзите газа, гарантирующего доходы Украине. Старое соглашение между Украиной и Россией, срок которого истекает в 2020 году, должно быть пересмотрено", - считает евродепутат.

"В Комитете по промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE) Европарламента, в настоящее время рассматривающем директиву о газе, 85% выступают против "Северного потока-2", а 15% - за. Политические партии разделились. Среди тех, кто поддерживает российский проект, можно обнаружить французских правых и крайне правых, а также многих немецких социал-демократов (СДПГ). Они поддерживают своего бывшего канцлера Герхарда Шредера, который в последнюю неделю своего мандата (в 2005 году) дал гарантии для кредита, необходимого для первого газопровода, а затем стал коммерческим представителем "Газпрома", - рассказал Турмс.

"Все страны Восточной Европы против "Северного потока-2". Кроме Болгарии, которая находится в очень сложной ситуации. Вместе с польскими консерваторами мы вместе работаем над борьбой против газовой дипломатии, которую ведет Германия. Австрия настроена открыто пророссийски, поскольку ее компания OMV финансирует 10% проекта. Франция ведет себя двойственно", - полагает собеседник издания.

"Если в Германии даже высшие немецкие чиновники не были в курсе инициатив Герхарда Шредера, то во Франции Жерар Местралле, бывший президент компании Engie, отстаивает этот проект, противоречащий интересам ЕС. Президенту Эммануэлю Макрону следовало бы положить конец этой аномалии во французской внешней политике, если он хочет действовать в соответствии с Парижским соглашением по климату, о котором он упоминает каждое утро. Местралле наносит удар ножом в спину этому климатическому обязательству", - заявляет член партии зеленых.

"Похоже, "Газпром" выиграл эту партию. Трубы уже прибыли в порт назначения, в немецкий Засниц", - заметила журналистка.

"Не надо доверять пропаганде "Газпрома". Это один из их приемов - перемещать оборудование от одного проекта к другому и созывать прессу, чтобы сообщить о том, что та или иная инициатива уже раскручена... Вероятно, это те самые трубы, которые были выставлены на обозрение фотографов в конце 2016 года", - сказал Турмс.

"Вы на одной волне с украинцами. "Газпром" и Россия не являются надежными партнерами?" - спросила интервьюер.

"Путинский режим ослаблен падением цен на нефть, наполовину урезавшим его доходы. Россия использует газ в качестве орудия политического давления. С другой стороны, ЕС должен требовать больше прозрачности и от Украины, он должен иметь возможность проконтролировать, чтобы деньги от транзита газа не отправились напрямую в Швейцарию, а попали в украинские кассы... К тому же это одно из требований американцев, которые внимательно наблюдают за этим досье", - ответил собеседник издания.

Источник: Инопресса