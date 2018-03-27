В Испании схвачен главарь киберграбителей, которые обманом отобрали у банков миллиард долларов

Луис Донсель и Оскар Лопес-Фонсека, El Pais

"6 марта в Аликанте был арестован Денис К., "гений информатики", как называют его следователи", - сообщает El Pais. "Подозреваемый, имеющий двойное (российское и украинское) гражданство, доставил много хлопот полиции Испании и ЕС, а также других стран, возглавляя банду, которая создавала вирусы, атаковавшие в основном российские банки", - пишут журналисты Луис Донсель и Оскар Лопес-Фонсека. По подсчетам "Лаборатории Касперского", ущерб достиг 1 млрд долларов.

Арестованный проживал в Аликанте (Испания) с октября 2014 года. "Как пояснил комиссар Рафаэль Перес, возглавляющий Отдел расследований в области технологий (UIT), группировка во главе с Денисом К. (женатым, имеющим высшее образование в области информатики, в Аликанте он жил богато) проникала в банки, чтобы дистанционно опустошать банкоматы, менять состояние счетов, совершая крупные транзакции, или менять сальдо вкладов, открытых его преступной группировкой", - пишет издание.

Украденные средства главарь менял на криптовалюту. По оценкам следователей, он накопил 15 тыс. биткойнов. У него также "имелась колоссальная инфраструктура для майнинга биткойнов, предназначенная для отмывания средств, полученных от противозаконной деятельности", сообщает издание.

Газета описывает структуру банды: "технический блок во главе с арестованным, в котором состояли еще три человека, занимался разработкой вирусов, которые массово рассылались по электронной почте под видом писем от компаний, с которыми банки имели дело. Едва скачивались файлы, приложенные к этим письмам (обычно в форматах .rtf и .doc), подключался другой член банды, отвечавший за наращивание привилегий в компьютерной системе. В этот момент киберграбителям удавалось совершать мошенничество для доступа к счетам и в системы банков - практически всех банков, существующих в России, а также некоторых банков в Белоруссии, Азербайджане, Казахстане, на Украине и на Тайване. При каждой атаке на банк преступники обычно получали в среднем полтора миллиона евро".

Второй блок банды составляли так называемые "мулы", которые приходили к взломанным банкоматам и забирали деньги. Все мулы были членами мафиозной молдавской группировки.

По данным издания, за последние 5 лет "Денис К. и его банда разработали три типа вирусов". "С 2017 года Денис К. работал над новым инструментом, который до момента его ареста пока не применялся. Когда инструмент уже был готов к использованию, группировка опробовала его эффективность при незаметном внедрении в операционные системы банков всего мира, в том числе испанских. Она планировала ограбления в ближайшем будущем с помощью этого нового вируса, но операция Национальной полиции сорвала ее планы", - пишет издание.

Денис К., взятый под стражу, - единственный, кто арестован по этому делу на испанской территории.

Источник: Инопресса