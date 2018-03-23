Племянник президента может войти в совет директоров "Газпрома"

Юлиан Рёпке, Bild

"Вы знаете Михаила Путина? Мы до этого не знали", - пишет Юлиан Рёпке на страницах немецкого таблоида Bild. Говорят, сын двоюродного брата Владимира Путина займет важный пост в правлении государственного газового гиганта "Газпром".

Согласно заявлению "Газпрома", в четверг, 23 марта, компания рассмотрит вопрос о том, получит ли медик Михаил Путин должность в правлении холдинга. Другой кандидатуры нет, говорится в статье.

Должность освободилась после того, как 3 декабря 2017 года "скоропостижно скончался" 64-летний Александр Козлов, занимавший пост до этого. Подробностей о смерти Козлова компания не сообщала.

Михаил Путин работал на протяжении трех лет в Министерстве здравоохранения России, в 2004 году пришел в "Газпром", где три года был руководителем медицинского подразделения. Затем он работал в страховой группе "Согаз", сообщает издание.

Источник: Инопресса