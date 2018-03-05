Откуда берутся автоматы Калашникова? Из Флориды, благодаря российским санкциям

Макс Катнер, Newsweek

"Через полторы недели после того, как стрелок лишил жизни 17 человек в школе Марджори Стоунмен Дуглас в Паркленде, штат Флорида, группа протестующих собралась в городе в нескольких минутах езды оттуда", - пишет Newsweek.

С плакатами и мегафоном в руках, они стояли перед штаб-квартирой Kalashnikov USA, компании, производящей варианты автомата Калашникова - популярного огнестрельного оружия, хотя и не такого, которое использовал стрелок в Паркленде. Одна женщина держала в руках плакат с надписью "Nyet, не здесь" и серпом и молотом. И, если бы не американские санкции против России, этого завода здесь, возможно, не было", - говорится в статье.

Компания Kalashnikov USA начинала с импорта огнестрельного оружия концерна "Калашников". Это изменилось после того, как администрация бывшего президента Барака Обамы ввела санкции против определенных российских фирм в 2014 году, отмечает издание.

После санкций Kalashnikov USA начала производить собственное оружие, в том числе версию автомата Калашникова, пишет автор статьи Макс Катнер.

Официальный представитель компании как-то сказал флоридской газете Sun Sentinel, что она намеревается продавать оружие за рубеж, и в мае 2017 года производитель заявил о начале экспорта, говорится в статье.

Но менее года спустя Kalashnikov USA оказалась под пристальным вниманием не только из-за производства и продажи автомата Калашникова, но и из-за того, что это происходит так близко к месту стрельбы в Паркленде, пишет издание.

Источник: Источник