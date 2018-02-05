Деньги Перейдут ли облэнерго на новое тарифообразование?

На этой неделе Прикарпатьеоблэнерго, Сумыоблэнерго, Львовоблэнерго и Черниговоблэнерго провели общественные слушания по переходу на RAB-регулирование. Таким образом они выполнили одно из основных требований законодательства и вплотную приблизились к утверждению новой методики работы.

Теперь, по сути, компаниям остались технические процедуры: подача документов в НКРЭКУ, рассмотрение и утверждение тарифов по новой методике. При соблюдении всех условий (как, например, отсутствие задолженности перед Оптовым рынком), формальных препятствий для перехода на RAB перед ними больше нет.

Однако неделю назад Кабмин выдал заявление, в котором поддержал RAB-регулирование, но подверг критике предложенную НКРЭКУ методику тарифообразования. И хотя правительство не имеет права влиять на независимого регулятора, но создало на него политическое давление, последствия которого пока сложно прогнозировать. Что же не так в этой истории?

Идеология RAB-регулирования

Начнем с того, RAB-регулирование – это уже стандартная практика тарифообразования для энергораспределительных компаний в странах Европы. Многие из них перешли на эту методику еще в 90-х, часть – в 2000-х. Украина начала внедрять ее еще в 2013 г., однако по разным причинам этот процесс растянулся на 5 лет.

Неэффективность действующей сегодня в нашей стране методики «затраты +» ни у кого не вызывает сомнений. При ней прибыль облэнерго рассчитывается как процент от понесенных затрат. Понятно, что в таких условиях каждая компания заинтересована раздувать затраты и у нее нет смысла работать эффективнее.

Тогда как при RAB-регулировании прибыль облэнерго – это процент от инвестированных компанией денег в модернизации электрических сетей. То есть, больше вложил – больше получил. Таким образом компания заинтересована снижать потери электроэнергии в сетях, внедрять новые эффективные технологии.

Претензия №1: норма доходности

И первый предмет дискуссии – каким должен быть этот процент. Изначально НКРЭКУ предлагала установить его на уровне 19,11%, исходя из средневзвешенной стоимости капитала (англ. weighted average cost of capital, WACC). Это европейская практика, которая гарантирует привлекательность вложений в облэнерго.

Однако такое предложение НКРЭКУ подверглось критике – мол, слишком ставка высокая и приведет к росту тарифов для потребителей. Регулятор пошел на поводу и снизил ставку до 12,5% – приравняв ее к учетной ставке НБУ. Однако на этом споры вокруг ставки все равно не утихли.

В Кабмине настаивают, что норма доходности для существующих и новых активов не должна быть одинаковой. Этого же мнения эксперт Андрей Герус, который утверждает, что для старых активов ставки нужно сделать минимальными (1-3%), а для новых – можно даже и поднять.

США нам поможет

Вопрос наиболее целесообразной методики RAB стал предметом исследования, которое провела авторитетная американская консалтинговая компания IHS Energy. В 2016 г. его презентовал в Украине экс-посол США, а ныне – старший вице-президент IHS Energy Карлос Паскуаль. В целом он поддержал методику НКРЭКУ.

В исследовании говорится, что «ЕС не имеет тенденции различать существующие и новые активы и отражает тот факт, что такая разница не влияет как на коммерческие риски, так и на выгоды от обслуживания, связанные с эксплуатацией актива. Таким образом, одна и та же норма доходности применяется как к новым, так и существующим активам в регулятивной системе ЕС».

Единственное исключение, согласно исследованию IHS, – муниципальные предприятия в Германии, которые работают по дифференцированной ставке. Также в докладе упоминается опыт России, которая сначала пошла по пути двух разных ставок на новые и старые активы. Но через несколько лет все же свой традиционный «особый путь» пришлось заменить на принятую Европейскую практику единой ставки RAB-тарифа.

Односторонний компромисс

О том, что в Европе только единые ставки доходности, говорит и польский эксперт Кшиштоф Рогульский.

«И в старую, и в новую базу надо вкладывать одинаковые деньги. Например, вам нужно поменять трансформатор на одной из подстанций. Разве он будет стоить дешевле, чем если бы вы покупали его для новой подстанции? Нет, таких же денег», – говорил эксперт.

Если продолжать на примере трансформатора, возникает еще один нюанс. Например, если он старый, то при разных ставках он будет считаться «старой» базой. А сделанные с ним улучшения – «новой». Но и то, и другое в бухгалтерии облэнерго будет числиться под одним инвентарным номером. А это – непрозрачность и путь к злоупотреблениям.

Сравнительно низкую, но единую ставку участники рынка считают «золотой серединой», при этом более простой в администрировании.

«Предлагаемый вариант можно считать компромиссным – между интересами собственников активов и конечных потребителей», – считает Наталия Костышена, советник главы правления Львовоблэнерго.

Претензия №2: рост тарифов

Но не сами ставки являются самоцелью Кабмина, а их последствие – возможный рост тарифов. В правительстве считают, что RAB-регулирование приведет к «росту тарифов для промышленности, что непосредственно отразится на потребителях из-за роста цен на товары и услуги».

Что тариф для промышленности вырастет – не спорят ни участники рынка, ни НКРЭКУ, ни эксперты. Но при этом говорят, что альтернатива еще хуже. При сохранении ныне действующей системы «затраты +» в перспективе нескольких лет рост тарифов будет еще больше. Потому что электрические сети продолжают изнашиваться, и потребители будут больше платить за потери «света».

При RAB-регулировании, наоборот, компании смогут в течение 3-4 лет существенно модернизировать сети, и поэтому себестоимость электроэнергии должна снижаться. А следом за нею – и тарифы для потребителей.

«RAB-регулирование дает возможность пять лет компании самой делать свою экономику, оптимизировать работу электросети и при этом обеспечить надежность электроснабжения, то есть услуги, комфорт для потребителя», – считает экс-министр энергетики Александр Светелик.

Великобритания в пример

IHS в своем исследовании приводит пример Великобритании – одного из пионеров RAB-регулирования. Там доля тарифа на распределение электроэнергии в общей структуре цены на электроэнергию снизилась более чем вдвое с середины 1990-х годов. В то же время инвестиции в энергетику выросли в два раза, а также повысилась надежность обслуживания.

«После введения RAB-регулирования затраты всей системы начали уменьшаться. Они были достаточно низкими на протяжении всего 21 года после внедрения реформы. А инвестиции росли. Возможность системы функционировать без потерь также увеличилась. И это то, что хочет получить у себя любая страна мира», – подчеркивал Карлос Паскуаль.

Кшиштоф Рогульский прогнозирует, что параллельно со снижением цены можно ожидать снижение количества отключений электроэнергии. В Украине сейчас перебои случаются в 4-5 раз чаще, чем в ЕС. Тогда как, например, в Италии за 10 лет RAB позволил сократить показатель отключений со 163 минут до 50 минут (в год на человека).

Выборы всему виной?

Почему же Кабмин не обращает внимание на успешные кейсы других стран, а концентрируется на кратковременных рисках? По мнению руководителя Проектного офиса по внедрению нового рынка электроэнергии Владимира Евдокимова, НКРЭКУ недостаточно полно проинформировал правительство об экономических последствиях своего решения.

«Правительство не видит последствия. Ну, не знает правительство, какие последствия будут в той или иной области. Потому что если, например, перейдет 6 или 11 компаний, то что произойдет? В этих областях просто увеличится тариф для промышленности. Тогда могут возникнуть проблемы, перекосы. И правительство хочет понимать и видеть общую картину», – считает Евдокимов.

Вторым вариантом может быть политика. Энергетический эксперт Юрий Корольчук считает, что вопрос RAB-регулирования излишне политизирован. И правительство просто опасается ответственности за какие-либо последствия в краткосрочной перспективе, поэтому своим заявлением просто решило себя обезопасить.

Заграница требует действий

Тем временем международная общественность, как всегда, требует от власти решительных, реформаторских действий. Так, еще в 2016 г. международные доноры (Энергетическое сообщество, Представительство ЕС в Украине, Всемирный банк, ЕБРР) в совместном письме к Премьер-министру призвали его внедрить RAB.

Карел Хирман, словацкий эксперт по энергетике группы стратегических советников при Кабинете Министров Украины, также говорит о мировой практике и призывает к взвешенному подходу.

«Это не лотерея, это не биржа, это не вопрос мнений – это вопрос точных расчетов и калькуляции. Это должно быть предметом дискуссий специалистов», – отметил он.

Вместе с тем, процесс внедрения RAB-регулирования уже «перезрел», по мнению эксперта Андрея Перевертаева. Сейчас страна уже на финишной прямой в этом вопросе. Каким же будет исход?

Источник: comments.ua