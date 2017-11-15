"Стратегия за фейковыми новостями? Разделяй и властвуй"

"Во время войны на Украине и в Сирии Digital Forensic Research Lab вашингтонского аналитического центра "Атлантический совет" неоднократно разоблачала фейковые новости Москвы, используя ту же технику, с помощью которой они распространяются, - например, изучая спутниковые изображения и получая доступ к видео с камер наблюдения, чтобы показать, что российские рейды нанесли удар по гражданскому населению, несмотря на отрицания", - рассказывает корреспондент итальянской газеты Corriere della Sera Вивиана Мацца.

Теперь директор DFRLab Максимилиан Чуперский находится в Италии, чтобы готовиться к наблюдению за фейковыми новостями в соцсетях во время выборов. Автор побеседовала с экспертом.

"Чем отличаются методы создания фейковых новостей на войне и во время выборов, например, выборов президента в Америке?" - поинтересовалась журналистка.

"На Украине русские пытались скрыть и спрятать то, что происходило. Но во время конфликта в Сирии, я думаю, они полностью осознали, как можно использовать власть цифровой эпохи для предоставления не только неполной информации, но также и ложной информации, - отметил Чуперский. - В случае с выборами Россия не создавала альтернативную реальность, но извлекла выгоду из напряженности, существующей в нашем обществе, усугубляя ее. Вот как они работают против нас: они пытаются, к примеру, воспользоваться неравенством и расовой напряженностью в США, иммиграцией и кризисом беженцев в Европе, не столько публикуя твиты напрямую - хотя это они тоже делают - но, прежде всего, на вторичном уровне, то есть восстанавливая одну группу против другой. Метод стар - разделяй и властвуй. Теперь Россия его использует против наших обществ и самого европейского проекта".

"Британский премьер-министр Тереза Мэй произнесла очень резкую речь, которую Москва тут же высмеяла. Насколько она, по-вашему, была эффективной?" - осведомилась Мацца.

"Мы в Digital Forensic Research Lab пытаемся объяснить, что роль правительств не в том, чтобы говорить людям, что ошибочно, что является фейковыми новостями, но в том, чтобы наделять граждан умением различать факты и вымысел, способностью показывать разницу с юридической точки зрения, - пояснил эксперт. - Россия может издеваться над нами, потому что знает, что мы как общество не обеспечили себя инструментами для навигации в цифровую эпоху".