Украинские сторонники жесткого курса требуют разорвать дипломатические отношения с Россией

Оливер Кэрролл, Independent

В прессу просочилась новость, что украинский парламент уже на следующей неделе может проголосовать за разрыв дипломатических отношений с Россией - инициативу, предложенную в качестве поправки к законопроекту "о реинтеграции Донбасса". Газете The Independent стало известно, что украинское правительство ведет переговоры о том, чтобы не включать поправку во второе чтение законопроекта 16 ноября, пишет корреспондент Оливер Кэрролл.

"Несколько депутатов сказали в интервью The Independent, что эта инициатива, возможно, порождена продолжающейся борьбой за власть между президентом Порошенко и ведущим политиком из "Народного фронта", министром внутренних дел Арсеном Аваковым", - говорится в статье.

Издание рассуждает: "Поправка о разрыве дипотношений поставит украинского президента в сложное положение. Европейские и американские партнеры будут энергично бороться с разрывом, а влиятельное украинское лобби националистов - энергично ратовать за него".

Со своей стороны, МИД Украины назвал "невозможным" разрыв дипотношений с Россией.

"В среду Москва не преминула воспользоваться этой новостью как доказательством того, что Украина "хочет" выйти из Минского процесса", - отмечает автор, цитируя слова Дмитрия Пескова пресс-секретаря президента РФ.

Издание также пообщалось с российским экспертом Алексеем Чеснаковым, которого автор называет "человеком, близким к Владиславу Суркову, курирующему политику России в отношении Украины".

"Разрыв [дипотношений] означал бы, что Украина выйдет из всех двусторонних процессов, - сказал Чеснаков. - А это включает в себя и переговоры о мирном урегулировании в Донбассе".

Источник: Инопресса