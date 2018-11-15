22:32 15.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина может получит транш по новой программе до конца года, - Джерри Райс

Исполнительный совет Международного валютного фонда планирует собраться для принятия решения о запуске новой программы Stand-by для Украины.

Украина может получит транш по новой программе до конца года, - Джерри Райс

Таким образом, фактически, для выделения первого транша еще до конца 2018 года. Об этом в четверг, 15 ноября, заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

По его словам, сейчас ожидается, что заседание Исполнительного совета состоится позже, после имплементации украинской стороной предыдущих действий, которые позволят утвердить в парламенте бюджет на 2019 год и увеличить тарифы на отопление согласно достигнутому соглашению.

Вместе с тем Райс напомнил, что на прошлой неделе Киев посетила группа экспертов Фонда для проведения консультаций с украинским правительством в контексте новой программы Stand-by.

С момента обнародования заявления о достижении соглашения, изменений не произошло, - подчеркнул он и добавил, что речь идет именно об утверждении госбюджета и повышении тарифов на газ с учетом рыночных изменений и с одновременным субсидированием населения с низкими доходами.

Напомним, 19 октября 2018 года, Международный валютный фонд и власти Украины достигли договоренности на уровне специалистов Фонда по новой программы в формате stand-by в размере 3,9 млрд долларов.

Как сообщал УРА-Информ, глава правления Нацбанка Яков Смолий отмечал, что Украина ожидает решение совета директоров МВФ относительно предоставления первого транша будет известно в декабре. Также НБУ надеется, что транш будет до конца 2018 года.


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