09:39 15.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Рост экономики Украины замедлился до 2,8%

В третьем квартале 2018 года рост реального ВВП снизился до 2,8%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Рост экономики Украины замедлился до 2,8%

Отмечается что это на один процент меньше, по сравнению с результатами таких же замеров в прошлом квартале.

Госслужба статистики, ссылаясь на оперативные оценки, также добавила, что рост к предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора составил 0,4%.

Согласно показателям, ВВП Украины растет одиннадцатый квартал подряд (в годовом выражении). Он впервые замедлился после ускорения на два квартала подряд.

Из отчетов НБУ известно, что рост украинского ВВП в годовом выражении в третьем квартале 2018 года замедлился до 3,1%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейский банк реконструкции и развития в четверг, 1 ноября, улучшил прогноз роста Валового внутреннего продукта Украины с 3% до 3,5%. По мнению аналитиков банка экономика Украины продолжает выход из резкой рецессии.


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