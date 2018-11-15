Рост экономики Украины замедлился до 2,8%

Отмечается что это на один процент меньше, по сравнению с результатами таких же замеров в прошлом квартале.

Госслужба статистики, ссылаясь на оперативные оценки, также добавила, что рост к предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора составил 0,4%.

Согласно показателям, ВВП Украины растет одиннадцатый квартал подряд (в годовом выражении). Он впервые замедлился после ускорения на два квартала подряд.

Из отчетов НБУ известно, что рост украинского ВВП в годовом выражении в третьем квартале 2018 года замедлился до 3,1%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейский банк реконструкции и развития в четверг, 1 ноября, улучшил прогноз роста Валового внутреннего продукта Украины с 3% до 3,5%. По мнению аналитиков банка экономика Украины продолжает выход из резкой рецессии.