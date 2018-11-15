Наличный доллар в четверг потерял еще пять копеек

Наличный евро также потерял пять копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,78 гривен, а евро можно купить 31,82 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27, 00 - 27,90, продажи 27,89 - 29,00 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,78, продажи - 28,99 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,60, продажи 31,59 - 32,45 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,35, продажи - 31,82 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,13, продажи - 4,10 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,80, продажи 4,20 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 14 ноября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на три копейки. Наличный евро набрал восемь копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 27,83 гривен, а евро можно было купить по 31,87 гривен.