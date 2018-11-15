11:59 15.11.2018 | Экономика | Новости
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Госсекретарь Британии Шайлеш Вара подал в отставку из-за несогласия с проектом Brexit

Государственный секретарь британского министерства по делам Северной Ирландии Шайлеш Вара заявил об отставке. В четверг, 15 ноября, он подал заявление из-за несогласия с проектом соглашения о выходе Британии из ЕС.

Госсекретарь Британии Шайлеш Вара подал в отставку из-за несогласия с проектом Brexit

Как сообщает BBC, в своем заявлении Вара отметил, что Евросоюз оставляет Британию на распутье и не дает временных рамок, когда она "наконец станет суверенным государством".

В свою очередь британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб также объявил о том, что покидает свой пост.

Я не могу поддержать это соглашение по двум причинам. Во-первых, я считаю, что предложенный режим регулирования границы с Северной Ирландией несет очень серьезную угрозу территориальной целостности Соединенного Королевства. Во-вторых, я не могу поддержать соглашение, в рамках которого у ЕС остается право вето на возможность выхода Британии из ЕС, - написал он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Великобритании в среду вечером, 14 ноября, поддержал проект соглашения по Brexit. Вместе с тем два министра заявили о возможной отставке, в связи с чем документ в итоге может не получить поддержки парламента.


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