12:44 14.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине почти вдвое подорожает кабельное телевидение

С 1 января 2019 года в Украине существенно поднимутся тарифы на услуги телевизионных сервисов. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации правообладателей и поставщиков контента.

В Украине почти вдвое подорожает кабельное телевидение

Абонплата в разных регионов вырастет на 15-40%. Повысятся цены на услуги всех платных телевизионных сервисов, в том числе и на кабельное телевидение и IPTV. Причиной такого роста станет подорожание оплаты за использование прав на интеллектуальную собственность, которое инициировали производители украинский продукции.

Теперь минимальная стоимость пакета, в котором будут только украинские телеканалы, составит от 56 до 70 гривен, в зависимости от региона вещания. Однако прогнозируется, что эта сумма будет куда выше, так как провайдеры закупают права на трансляцию информационной продукции и у иностранных компаний.

Стоит отметить, что доступ к передовым украинским телеканалам все же останется бесплатным для пользователей спутникового телевидения и тех, кто смотрит телеканалы онлайн в интернете.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в 2018 году в Киеве тарифы на тепловую энергию для населения изменяться не будут. Это решение было принято в связи затянувшимся рассмотрением новых тарифов.


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