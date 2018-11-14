В Украине почти вдвое подорожает кабельное телевидение

С 1 января 2019 года в Украине существенно поднимутся тарифы на услуги телевизионных сервисов. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации правообладателей и поставщиков контента.
Абонплата в разных регионов вырастет на 15-40%. Повысятся цены на услуги всех платных телевизионных сервисов, в том числе и на кабельное телевидение и IPTV. Причиной такого роста станет подорожание оплаты за использование прав на интеллектуальную собственность, которое инициировали производители украинский продукции.
Теперь минимальная стоимость пакета, в котором будут только украинские телеканалы, составит от 56 до 70 гривен, в зависимости от региона вещания. Однако прогнозируется, что эта сумма будет куда выше, так как провайдеры закупают права на трансляцию информационной продукции и у иностранных компаний.
Стоит отметить, что доступ к передовым украинским телеканалам все же останется бесплатным для пользователей спутникового телевидения и тех, кто смотрит телеканалы онлайн в интернете.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в 2018 году в Киеве тарифы на тепловую энергию для населения изменяться не будут. Это решение было принято в связи затянувшимся рассмотрением новых тарифов.