Стокгольмский арбитраж объединил иски "Нафтогаза" и "Газпрома"

Витренко добавил, что среди основных требований "Нафтогаза" имеется пересмотр транзитного тарифа на 2018-2019 годы, что предусмотрено контрактом. По его словам, запрос, отправленный в суд, соответствует всем нужным требованиям, поэтому заминки быть не должно.

Еще одним требованием стала компенсация убытков за невыполнение "Газпромом" обязательств по поставке газа (также предусмотренных контрактом). Компенсацией считается разница между суммой, оговоренной с российской компанией, и суммой, которую тратит Украина, закупая газ в Европе.

Общая сумма претензий "Нафтогаза", по словам чиновника, составляет 12 млрд долларов, включая проценты. Витренко отметил, что новый арбитражный процесс не отменяет обязательство "Газпрома" на выплату 2,6 млрд долларов по решению предыдущего арбитража.

Из документов российского газового поставщика стало известно, что решение об объединении дел арбитраж принял еще 6 сентября, однако пока даты слушаний назначены не были.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", ГФС требует, чтобы "Нафтогаз" уплатил налог по выигрышу в Стокгольмском арбитраже. Компания должна выплатить НДС на 16,3 миллиардов гривен в связи с выигранным спором у российского "Газпрома".