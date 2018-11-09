10:57 09.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина получила пять миллионов евро на развитие образования

На 2019-2020 годы Украине выделили от дельно окно финансирования для конкурсов программы "Эразмус+" размером в пять миллионов евро. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Украина получила пять миллионов евро на развитие образования

Такое решение принял ЕС после рассмотрения советующего обращения от Украины.   Дополнительное финансирование выделили по направлениям "Международная кредитная мобильность" - два с половиной млн евро, "Развитие потенциала высшего образования" - два млн евро.

Замминистра образования и науки Украины Юрий Рашкевич отметил, что наша страна является одной из самых успешных в плане выбранных проектов "Эразмус+". По словам чиновника, в программе кредитной мобильности за три года приняли участие более пяти тысяч студентов и сотрудников университетов.

"Мы говорим о чрезвычайно больших инвестициях, которые вкладывает ЕС в развитие нашего пространства высшего образования как части европейского пространства", - добавил Рашкевич.

Представители Украины выбрали 2 ключевых приоритета из списка предложенные Еврокомиссией национальных приоритетов для украинского государства. Ими стали образование для взрослых и обучение и преподавание.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", МОН утвердило рекомендации по оформлению уставов в украинских вузах. В частности, документ содержит советы по изложению текста устава, терминологии и положений устава, структуры содержания устава и подобное.


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