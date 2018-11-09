Доллар в обменниках в пятницу снизился еще на три копейки

Наличный евро потерял 13 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,08 гривен, а евро можно купить по 32,22 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,15 - 28,04, продажи 27,98 - 28,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,86, продажи - 28,06 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,90, продажи 31,80 - 33,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,60, продажи - 32,09 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,17, продажи - 4,14 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,90, продажи 4,27 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 8 ноября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на три копейки. Наличный евро набрал три копейки. Таким образом вчера доллар продавался по 28,08 гривен, а евро можно было купить по 32,21 гривны.