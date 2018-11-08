Задолженность по зарплате перед украинскими шахтерами составляет 9,5 миллионов гривен

При этом задолженность перед сотрудниками угольной промышленности составляет незначительную часть - чуть более девяти миллионов гривен. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщил на пресс-конференции директор департамента Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины Алексей Воробьев.

Вместе с тем, по его словам, цифра постоянно меняется, так как исполнительные производства выполняются. Идет тенденция уменьшения долгов по выплате зарплаты. В настоящее время взыскали 388 миллионов гривен, - пояснил он, добавив, что относительно долгов по выплате зарплаты перед сотрудниками угольной отрасли, то в исполнении находится 306 производств на общую сумму 9,5 миллионов гривен.

То есть, можно сказать, что в части задолженности по зарплате в целом задолженность перед шахтерами составляет незначительное количество, - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины в среду, 7 ноября, на заседании принял решение о выделении дополнительных 500 миллионов гривен на покрытие убытков государственных шахт и на обеспечение возможности выплаты зарплат шахтерам. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, по его словам, это позволит держать под контролем ситуацию с выплатами зарплат шахтерам.