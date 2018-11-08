В Литве планируют ввести купоны на продукты

Об этом премьер-министр сообщил в эфире радиостанции Ziniu Radijas.

На данный момент введение продовольственных купонов рассматривается как одна из альтернатив введению льготного тарифа налога на добавленную стоимость для продуктов первой необходимости.

"Инициатива может быть распространена на всех или применена в отношении определенных социальных групп, например в отношении пенсионеров", — отметил премьер.

Глава правительства подчеркнул, что речь не идет о талонах, по которым будут выдаваться продукты. Это будут купоны для приобретения специфических товаров у малых и средних производителей, фермеров для поддержки этих производителей.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Сейм Литвы принял решение о проведении референдума, на котором граждане страны должны будут решить, хотят ли они получить право на двойное гражданство.