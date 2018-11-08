13:32 08.11.2018 | Экономика | Новости
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В Литве планируют ввести купоны на продукты

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис предлагет ввести купоны на продукты в стране. Продовольственные талоны станут инструментом компенсации населению роста цен на основные продукты питания и поощрения малого бизнеса. 

В Литве планируют ввести купоны на продукты

Об этом премьер-министр сообщил в эфире радиостанции Ziniu Radijas.

На данный момент введение продовольственных купонов рассматривается как одна из альтернатив введению льготного тарифа налога на добавленную стоимость для продуктов первой необходимости.

"Инициатива может быть распространена на всех или применена в отношении определенных социальных групп, например в отношении пенсионеров", — отметил премьер.

Глава правительства подчеркнул, что речь не идет о  талонах, по которым будут выдаваться продукты. Это будут купоны для приобретения специфических товаров у малых и средних производителей, фермеров для поддержки этих производителей.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Сейм Литвы принял решение о проведении референдума, на котором граждане страны должны будут решить, хотят ли они получить право на двойное гражданство.


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