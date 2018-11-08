20:59 08.11.2018 | Экономика | Новости
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США ввели новые санкции против России

Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов Америки в четверг, 8 ноября, официально объявил о введении новых ограничений против России.

США ввели новые санкции против России

Как сказано на сайт американского финансового ведомства, в список добавлены три физических лица и девять юридических лиц. В частности, речь идет о санатории "Ай-Петри", курорте "Мрия" и "Министерстве государственной безопасности "ЛНР".

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер анонсировал введение против России новых санкций из-за ситуации на Донбассе и оккупации Крыма.

Как сообщал УРА-Информ, Государственный департамент Соединенных Штатов намерен ввести новые санкции против России, поскольку не может удостовериться в том, что Россия соблюдает международное законодательство о химическом оружии после отравления в Солсбери.


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