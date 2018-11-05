НБУ с начала года утилизировал 496,4 миллионов банкнот на 34,2 миллиардов гривен

С начала года регулятор утилизировал до 496,4 миллионов штук в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщила в понедельник, 5 ноября, пресс-служба НБУ, за январь - сентябрь Национальным банком утилизировано не пригодных к обращению банкнот на общую сумму 34,216 миллиардов гривен.

Это меньше, чем за соответствующий период 2017 по количеству на 18,4% и по сумме на 8,5%.

В 2018 году утилизировано по номиналам банкнот:

одна гривна - 52,5 миллионов штук;

две гривны - 30,7 миллионов штук;

пять гривен - 47,4 миллионов штук;

10 гривен - 59,9 миллионов штук;

20 гривен - 48,6 миллионов штук;

50 гривен - 84,1 миллионов штук;

100 гривен - 92,3 миллионов штук;

200 гривен - 72,1 миллионов штук;

500 гривен - 8,9 миллионов штук.

Все банкноты, которые длительное время находятся в обращении со временем теряют свой первоначальный вид, то есть приобретают признаки износа.

Изъятые из обращения Национальным банком изношенные и значительно изношенные банкноты подлежат уничтожению (утилизации). Утилизация банкнот происходит полностью в автоматическом режиме в региональных подразделениях Национального банка и Центральном хранилище , - рассказали в пресс-службе, пояснив, что банкноты режутся на мелкие части, измельченная масса собирается в мешки или подается в специальный пресс, который делает из измельченной массы брикеты. Восстановить порезанную банкноту невозможно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины принял решение сократить количество изношенных банкнот для утилизации на 65,5 миллионов штук. Таким образом в январе-мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года будет утилизировано 281,6 миллионов непригодных к обращению банкнот на общую сумму 20 264,2 миллионов гривен.