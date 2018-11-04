21:15 04.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минфин ввел должность главного экономиста

Министерство финансов Украины ввело должность главного экономиста.

Минфин ввел должность главного экономиста

Эту должность будет занимать Александра Бетлий. Она будет координировать как всю аналитику, а также будет заниматься институлизацией этого направления.

Об этом в суббот, 3 ноября, на своей страничке в Facebook рассказала исполняющий обязанности министра финансов Оксаны Маркаровой. Она также отметила, что в продолжение институциональной реформы Минфина начинаем амбициозный проект вывода на европейский уровень аналитических продуктов и прогнозов Минфина и начинаем создавать институт главного экономиста.

Министр также добавила, что Бетлий до последнего времени работала в Институте экономических исследований и политических консультаций, а ранее работала в Министерстве финансов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 ноября заместитель министра финансов Сергей Верланов заявил, что Кабинет министров Украины проведет расчеты влияния санкций Российской Федерации на экономику Украины.


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