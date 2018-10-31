20:15 31.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина в рейтинге Doing Business-2019 поднялась на пять позиций

В рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса Doing Business-2019 Украина поднялась на пять позиций.

Украина в рейтинге Doing Business-2019 поднялась на пять позиций

В прошлом году страна занимала 76 место, а ныне оказалась на 71-м. Об этом в среду, 31 октября, в своем микроблоге в Twitter, сообщил президент Петр Порошенко.

Глава государства напомнил, что Всемирный банк ежегодно публикует итоги рейтинга по условиям ведения бизнеса. В этом году на первое месте вышла Новая Зеландия, на второе и третье - Сингапур и Дания соответственно.

Россия заняла 31-е место, Польша - 33-е, Беларусь - 37-е, Словакия - 42-е, Молдова - 47-е, Румыния - 52-е, Венгрия - 53-е.

При этом 72-е место заняла Греция, а 70-е – Кыргызстан.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в феврале Порошенко был уверен, что экономический потенциал страны стоит намного больше, чем просто 76-ое место в рейтинге Doing business. По его словам, подобный результат недостаточен и мало отображает действительный процесс развития украинской экономики в стране.


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