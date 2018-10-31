Порошенко одобрил два закона о функционировании финансового сектора Украины

Как пояснил глава государства сегодня во время встречи с представителями бизнеса, он уверен, эти законы очень необходим. Власть должна расчистить путь для восстановления экономики, а экономическое развитие невозможно без финансового ресурса, - подчеркнул Порошенко, добавив, что изменений также требует механизм корпоративного управления государственными банками, который нужно сделать прозрачнее и понятнее.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, законом о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины планируется уменьшить финансовую нагрузку на заемщиков, что будет способствовать восстановлению экономики и активизации кредитования физических лиц.

Также предполагается урегулировать пробелы по погашению кредитов в случае признания наследства и ряд других вопросов в процессе наследования. Предоставляется поручение правительству обеспечить предоставление банкам и финансовым учреждениям, в соответствии с законом предоставляют кредиты, доступа для получения информации в электронном виде в ряд реестров, доступ к которым на текущий момент разрешен законом, но технически затруднен.