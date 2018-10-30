Нацбанк на вторник вновь поднял курс гривны

100 долл - 2820,2526 грн;

100 евро - 3209.7295 грн.

При этом регулятор установил на 30 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1123.288134;

Серебро - 13.395318;

Платина - 756.098642;

Палладий - 1004.193486.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 29 октября, 2018 го официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2826,5984 грн;

100 евро - 3206,7759 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины четверг, 25 октября, принял решение сохранить неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых.

Новая ставка начала действовать с 26 октября 2018 года.