Глава Кабмина прокомментировал курс гривны к доллару в госбюджете-2019

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман глубоко убежден, что курс гривны к доллару на уровне 29,4 грн/доллар вполне рассчитан по проекту государственного бюджета на 2019 год.
Об этом глава правительства сообщил в интервью агентству "Укрінформ".
По словам Гройсмана, курс гривны к доллару в госбюджете-2019 абсолютно реальный. В любом случае, даже если это было бы не так, его в проект бюджета не закладовали бы никогда.
"В этом году курс гривны к доллару даже был ниже прогнозируемого”, – сказал он, отвечая на вопрос о реальности курса, заложенного в проект государственного бюджета на 2019 года.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство финансов не планирует корректировку или секвестр государственного бюджета Украины на 2018 год. За девять месяцев план доходов общего фонда госбюджета недовыполнен лишь на на 2,8%.