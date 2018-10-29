15:52 29.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Глава Кабмина прокомментировал курс гривны к доллару в госбюджете-2019

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман глубоко убежден, что курс гривны к доллару на уровне 29,4 грн/доллар вполне рассчитан по проекту государственного бюджета на 2019 год.

Глава Кабмина прокомментировал курс гривны к доллару в госбюджете-2019

Об этом глава правительства сообщил в интервью агентству "Укрінформ".

По словам Гройсмана, курс гривны к доллару в госбюджете-2019 абсолютно реальный. В любом случае, даже если это было бы не так, его в проект бюджета не закладовали бы никогда.

"В этом году курс гривны к доллару даже был ниже прогнозируемого”, – сказал он, отвечая на вопрос о реальности курса, заложенного в проект государственного бюджета на 2019 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство финансов не планирует корректировку или секвестр  государственного бюджета Украины на 2018 год. За девять месяцев план доходов общего фонда госбюджета недовыполнен лишь на на 2,8%. 


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