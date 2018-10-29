12:25 29.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Экономика в Украине стабилизируется, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что при совместных усилиях, через пять лет в стране будет сильная экономика.

Экономика в Украине стабилизируется, - Гройсман

Об этом он сообщил в интервью национальным СМИ.

По его словам, Украина начинает постепенно уменьшать, а не наращивать долги. Подобное положение вещей подтверждается недавно принятой стратегией управления долговой нагрузкой. Согласно данной стратегии, уменьшение долга уже до 2020 года дойдет до уровня менее 50% ВВП.

В связи с этим Гройсман уверен, что пять лет - максимальный строк для возобновления сильной экономики.

Тем не менее, премьер предостерег, что изменения зависят не только от правительства. Чтобы построить сильную экономику, нужны совместные усилия. Важна также поддержка президента и Верховной Рады.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Премьер-министр  рассчитывает, что к осени следующего года в Украине будет проведена стопроцентная монетизация субсидий.


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