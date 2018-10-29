Экономика в Украине стабилизируется, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что при совместных усилиях, через пять лет в стране будет сильная экономика.
Об этом он сообщил в интервью национальным СМИ.
По его словам, Украина начинает постепенно уменьшать, а не наращивать долги. Подобное положение вещей подтверждается недавно принятой стратегией управления долговой нагрузкой. Согласно данной стратегии, уменьшение долга уже до 2020 года дойдет до уровня менее 50% ВВП.
В связи с этим Гройсман уверен, что пять лет - максимальный строк для возобновления сильной экономики.
Тем не менее, премьер предостерег, что изменения зависят не только от правительства. Чтобы построить сильную экономику, нужны совместные усилия. Важна также поддержка президента и Верховной Рады.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Премьер-министр рассчитывает, что к осени следующего года в Украине будет проведена стопроцентная монетизация субсидий.