Экономика в Украине стабилизируется, - Гройсман

Об этом он сообщил в интервью национальным СМИ.

По его словам, Украина начинает постепенно уменьшать, а не наращивать долги. Подобное положение вещей подтверждается недавно принятой стратегией управления долговой нагрузкой. Согласно данной стратегии, уменьшение долга уже до 2020 года дойдет до уровня менее 50% ВВП.

В связи с этим Гройсман уверен, что пять лет - максимальный строк для возобновления сильной экономики.

Тем не менее, премьер предостерег, что изменения зависят не только от правительства. Чтобы построить сильную экономику, нужны совместные усилия. Важна также поддержка президента и Верховной Рады.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Премьер-министр рассчитывает, что к осени следующего года в Украине будет проведена стопроцентная монетизация субсидий.