12:15 26.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Доллар в пятницу в обменниках вырос еще на три копейки

В обменных пунктах Украины в пятницу, 26 октября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на три копейки.

Доллар в пятницу в обменниках вырос еще на три копейки

Наличный евро наоборот потерял три копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,37 гривен, а евро можно купить по 32,51 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,50 - 28,27, продажи 28,20 - 28,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,17, продажи - 28,37 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,50 - 32,40, продажи 32,20 - 33,05 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,02, продажи - 32,51 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,70 - 4,27, продажи - 4,20 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,94, продажи 4,35 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 25 октября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 12 копеек. Наличный евро набрал еще четыре копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,34 гривен, а евро можно было купить по 32,54 гривен.


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