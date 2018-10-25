13:58 25.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин обновил план по развитию газодобывающей отрасли Украины

Кабинет министров Украины обновил план мероприятий по реализации концепции развития газодобывающей отрасли до 2020 года.

Кабмин обновил план по развитию газодобывающей отрасли Украины

Соответствующий документ правительство приняло в среду,24 октября на заседании. Таким образом, согласно обновленному плану, ряд профильных ведомств готовит новую редакцию Кодекса о недрах, которой намерены обеспечить регулирование на законодательном уровне сферы пользования недрами на новых концептуальных основах.

Правительство также запланировало упорядочить положения ряда законов ("О нефти и газе", "О газе (метане) угольных месторождений", "О государственной геологической службе") будет разработана и подана на рассмотрение Кабмина до конца 2018 года.

План предусматривает мероприятия по переходу на электронный формат обмена информацией между добывающими компаниями и органами власти, созданию информационного портала об украинских ресурсах.

При этом в пояснительной записке к документу сказано, что целью его принятия является обеспечение согласования действий центральных органов власти по уменьшению зависимости Украины от импортных энергоресурсов, наращиванию добычи газа. Реализация плана будет способствовать усовершенствованию законодательной базы, регулирующей взаимоотношения хозсубъектов в газодобывающей отрасли.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, добыча природного газа в Украине в 2017 году увеличилась на 4,2% по сравнению с 2016 годом – до 20 миллиардов 825,3 миллионов кубометров, а в 2016 по сравнению с 2015 годом – на 0,7%.


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