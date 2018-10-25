09:59 25.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100206429:Polishuk

К экономическому успеху Украину приведут реформы и "хорошая политика", - Люнгман

Реализация реформ и сбалансированная макроэкономическая политика приведут Украину к экономическому успеху.

К экономическому успеху Украину приведут реформы и

Сохранение достигнутой макроэкономической стабильности необходимо для роста и процветания Украины. Такое мнение в пятницу, 25 октября, высказал постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман. Как сказано на сайте МВФ, представитель Фонда уверен, что хорошая макроэкономическая политика за последние четыре года помогла снизить экономические диспропорции и вывести экономику Украины из сложной рецессии.

По его словам, НБУ делает все возможное, чтобы сосредоточиться на снижении инфляции и обеспечении внешнего баланса. Правительство успешно сократило бюджетный дефицит, государственный долг также начал сокращаться, - подчеркнул Люнгман, добавив, что за последние четыре года Украина продемонстрировала, что движется в правильном направлении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, МВФ назвал условия начала новой программы сотрудничества с Украиной. В частности, такими условиями являются принятие сбалансированного бюджета на 2019 год и рост тарифов на газ для населения.


Поделиться
Читайте также:
 
На юге Украины зацвели яблони Италия требует от ЕС снять санкции против России В Украине в четверг резко ухудшится погода Споры относительно марки Xiaomi дошли до суда
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив