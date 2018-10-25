К экономическому успеху Украину приведут реформы и "хорошая политика", - Люнгман

Сохранение достигнутой макроэкономической стабильности необходимо для роста и процветания Украины. Такое мнение в пятницу, 25 октября, высказал постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман. Как сказано на сайте МВФ, представитель Фонда уверен, что хорошая макроэкономическая политика за последние четыре года помогла снизить экономические диспропорции и вывести экономику Украины из сложной рецессии.

По его словам, НБУ делает все возможное, чтобы сосредоточиться на снижении инфляции и обеспечении внешнего баланса. Правительство успешно сократило бюджетный дефицит, государственный долг также начал сокращаться, - подчеркнул Люнгман, добавив, что за последние четыре года Украина продемонстрировала, что движется в правильном направлении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, МВФ назвал условия начала новой программы сотрудничества с Украиной. В частности, такими условиями являются принятие сбалансированного бюджета на 2019 год и рост тарифов на газ для населения.