12:15 25.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Банки повышают требования к заемщикам, - НБУ

Украинские банки в третьем квартале текущего года повысили требования к заемщикам.

Банки повышают требования к заемщикам, - НБУ

Физическим лицам подняты ставки по кредитам, а в четвертом квартале планируют еще немного повысить требования при кредитовании населения. Такие данные в четверг, 25 октября, по результатам нового "Опроса об условиях кредитования", опубликовал Национальный банк Украины.

Так, по данным опроса, банки также планируют повышать требования к крупным корпоративным заемщикам, но смягчать для заемщиков из числа малого и среднего бизнеса.

Вместе с тем 75% опрошенных банков сообщили, что рассчитывают на рост объемов корпоративных кредитов в течение следующих 12 месяцев. Баланс ответов составил 35%. Увеличения кредитного портфеля домохозяйств ожидают 68% респондентов (баланс ответов 54%). Оптимизм в розничном кредитовании сохраняется уже десять кварталов подряд, со II квартала 2016 года, а увеличение кредитования бизнеса банки неизменно прогнозируют с IV квартала 2016 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинские банкиры в третьем квартале текущего года впервые с 2013 года сообщили о снижени кредитного риска. Вместе с тем за этот период возрос процентный риск - до 18,1 %, валютный риск - до 22,0%, риск ликвидности - до 14,8% и операционный риск - до 13,2%.


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