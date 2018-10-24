11:35 24.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина полностью запаслась газом на зиму

Украине хватит газа на прохождение отопительного сезона.

Украина полностью запаслась газом на зиму

По состоянию на утро среды, 24 октября, в подземные хранилища закачано почти 17 миллиардов кубометров газа. ПХГ заполнены на 54%.

Как сказано в данных Укртрансгаза, на данный момент объем газа в подземных хранилищах Украины увеличился до 16,983 миллиардов кубических метров. Вместе с тем только за последние сутки из ПХГ Украины отобрано 0,64 миллионов кубометров.

При этом в Украину за сутки поступило из Словакии - 23,63 миллионов кубометров, из Венгрии - 13,60 миллионов кубометров, из Польши - 0,53 миллионов кубометров газа.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 54%.

Таким образом, Украина закачала миллиард кубометров газа менее чем за месяц.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальная компания " Нафтогаз Украины" в ноябре сохранит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям. При условиях предоплаты цена останется на октябрьском уровне - 13 тысяч 438,8 гривен за кубический метр.


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