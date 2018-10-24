Кабмин поднял зарплаты горным спасателям

Заработные платы будут подняты на 25%. Как сообщают в среду, 24 октября, журналисты издания РБК-Украины, ссылаясь на соответствующие документы, решение было принято в рамках повышения социальной защиты сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, правительство внесло изменения в ряд законодательных актов и тем самым повысило оплату труда рядового и руководящего состава служб гражданской защиты, которые служат в горных районах.

При этом, когда это произойдет в документе не сказано.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2019 год заложены зарплаты полицейским от девяти тысяч гривен.

Как сообщал УРА-Информ, в октябре премьер-министр Владимир Гройсман поручил внести в бюджет статью расходов на технические средства для ГосЧС.