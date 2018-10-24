Глава Кабмина рассчитывает, что депутаты примут бюджет до 1 декабря

Как отметил глава государства в среду, 24 октября, во время заседания правительства, на данный момент проект документа дорабатывается ко второму чтению совместно с украинским парламентом.

Я надеюсь на то, и надо сделать так, чтобы до 1 декабря страна получила сбалансированный, абсолютно реалистичный государственный бюджет, - отметил Гройсмана, добавив, что принятие бюджета на следующий год даст возможность "прогнозируемо и качественно смотреть в 2019 год".

Напомним, 18 октября Верховная Рада поддержала инициативу Кабинета министров о введении среднесрочного бюджетного планирования и приняла в первом чтении проект Государственного бюджета на 2019 год.

Как сообщал УРА-Информ, 21 сентября Кабинет министров представил проект государственного бюджета на 2019 год в Верховной раде Украины. Документ представила исполняющий обязанности министра финансов Оксана Маркарова. Согласно проекту, доходы госбюджета составят 1,29 триллионов гривен, а объемы финансирования оборонного сектора должны составлять не менее 5% от ВВП страны в год.