13:33 24.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Глава Кабмина рассчитывает, что депутаты примут бюджет до 1 декабря

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает, что народные депутаты примут во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 год до 1 декабря 2018 года.

Глава Кабмина рассчитывает, что депутаты примут бюджет до 1 декабря

Как отметил глава государства в среду, 24 октября, во время заседания правительства, на данный момент проект документа дорабатывается ко второму чтению совместно с украинским парламентом.

Я надеюсь на то, и надо сделать так, чтобы до 1 декабря страна получила сбалансированный, абсолютно реалистичный государственный бюджет, - отметил Гройсмана, добавив, что принятие бюджета на следующий год даст возможность "прогнозируемо и качественно смотреть в 2019 год".

Напомним, 18 октября Верховная Рада поддержала инициативу Кабинета министров о введении среднесрочного бюджетного планирования и приняла в первом чтении проект Государственного бюджета на 2019 год.

Как сообщал УРА-Информ, 21 сентября Кабинет министров представил проект государственного бюджета на 2019 год в Верховной раде Украины. Документ представила исполняющий обязанности министра финансов Оксана Маркарова. Согласно проекту, доходы госбюджета составят 1,29 триллионов гривен, а объемы финансирования оборонного сектора должны составлять не менее 5% от ВВП страны в год.


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