ЕБРР анонсировал новую стратегию сотрудничества с Украиной

Об этом глава правительства сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Во вторник, 23 октября, премьер-министр провел встречу с вице-президентом ЕБРР Аленом Пию. Во время встречи стало известно, что уже в этом году ЕБРР планирует подписать соглашения с украинскими компаниями. В частности, соглашние будет касаться линии линии ПАО "Укрзализныци" и "Украэрорух".

Ранее также совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) , утвердил новую стратегию развития в Украине, в которой определены приоритеты деятельности банка в стране на следующие пять лет. В частности, ЕБРР будет уделять особое внимание проектам, в которых инвестиции будут сочетаться с продвижением реформ в таких сферах, как приватизация, энергетическая безопасность и эффективность, финансовый сектор, торговля и инфраструктура.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", ЕБРР в настоящее время готовит к запуску в Украине в следующем году программы по биоэнергетике.