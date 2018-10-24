08:38 24.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ЕБРР анонсировал новую стратегию сотрудничества с Украиной

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Европейский банк реконструкции и развития запускает в Украине новую стратегию сотрудничества.

ЕБРР анонсировал новую стратегию сотрудничества с Украиной

Об этом глава правительства сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Во вторник, 23 октября, премьер-министр провел встречу с вице-президентом ЕБРР Аленом Пию. Во время встречи стало известно, что уже в этом году ЕБРР планирует подписать соглашения с украинскими компаниями. В частности, соглашние будет касаться линии линии ПАО "Укрзализныци" и "Украэрорух".

Ранее также совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) , утвердил новую стратегию развития в Украине, в которой определены приоритеты деятельности банка в стране на следующие пять лет. В частности, ЕБРР будет уделять особое внимание проектам, в которых инвестиции будут сочетаться с продвижением реформ в таких сферах, как приватизация, энергетическая безопасность и эффективность, финансовый сектор, торговля и инфраструктура.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", ЕБРР  в настоящее время готовит к запуску в Украине в следующем году программы по биоэнергетике.


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