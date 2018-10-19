11:32 19.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина до конца года займет еще два миллиарда долларов, - Маркарова

Украина не отказалась от намерений в 2018 году взять в долг сумму а два миллиарда долларов.

Украина до конца года займет еще два миллиарда долларов, - Маркарова

Это был план на первую половину этого года. Об этом накануне в четверг, 18 октября, в эфире одного из украинских телеканалов сообщила исполняющий обязанности министра финансов Оксана Маркарова.

Она подтвердила, что эту сумму должны были заимствовать в начале года. И до сих пор планируем их привлечь, - пояснила она, добавив, что рассматриваются планы, как привлечения средств международных финансовых организаций, так и выпуска еврооблигаций.

Глава Минфина также подчеркнула, что в 2018 году утвержденный в госбюджете предельный размер дефицита "точно будет соблюден". При этом она высказала надежду, что удастся получить все доходы и получить все финансирование, а если нет, то Кабмин будет вынужден делать изменение в финансовом плане, чтобы соблюсти маяки. При этом Маркарова напомнила, что в последние месяцы госбюджет исполняется по доходам почти на 100%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Госказначейства, по итогам девяти месяцев 2018 года доходы госбюджета составили 674,7 миллиардов гривен, отставание от плановых показателей – 18,9 миллиардов гривен, или 2,7%, в том числе в сентябре доходы госбюджета были равны 67,14 миллиардов гривен, что на 0,1% выше плана.


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