НБУ в следующем году должен перечислить в бюджет 47,6 миллиардов гривен

Парламент при подготовке госбюджета-2019 ко второму чтению поручила Кабинету Министров обязать регулятор перечислить 47,6 миллиардов.

Как сказано в бюджетных выводах Верховной Рады, документом правительство предложило парламенту обязать Национальный банк перечислить в государственный бюджет 45,6 млрд гривен прибыли в 2019 году, однако парламент в своих бюджетных выводах эту сумму предлагается увеличить.

Средства будут перечисляться согласно графику, утвержденному Минфином.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины вчера приняла за основу и в целом проект постановления № 9000-П о выводах и предложениях к проекту госбюджета на 2019 год. По словам заместителя главы бюджетного комитета Сергея Мельника, депутаты подали более двух тысяч предложений. В частности, чтобы учесть их дополнительно нужно 2,2 триллиона гривен.