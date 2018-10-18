11:03 18.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине могут вернуть пошлину на экспорт масел

Ряд народных депутатов во вторник, 16 октября, инициировал законопроект №9202 об изменениях в закон "О ставках экспортной пошлины на семена некоторых видов масличных культур".

В Украине могут вернуть пошлину на экспорт масел

Информация о законопректе опубликована на сайте Верховной Рады.

Согласно новому закону, предлагается установить экспортную пошлину на уровне 16% для семян льна и рыжика, а также семян полосатого подсолнечника и ядер подсолнечника, если данные товары экспортируются в первичной упаковке до 25 кг. В пояснительной записке, которая прилагается к законопроекту, подчеркнуто, что с 2012 года экспорт масличных товаров облагается пошлиной в 10%, а пошлина на экспорт в страны ЕС ежегодно снижается на 0,8%.

По мнению авторов законопроекта, существующий закон стимулирует переработку семян в масло и в то же время делает неконкурентным производство пищевых семян для экспортных рынков. Поэтому возвращение к 16%- ой экспортной пошлины на такой товар будет стимулировать переработку семян льна, подсолнечника и рыжика в корм для птиц или кондитерские изделия и снеки в Украине. И соответственно поступать на дальнейший экспорт.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Украине выросло производство соевого масла. Количество производства находится рекордном уровне и составляет 197,1 тыс. тонн. 


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