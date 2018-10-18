В Украине могут вернуть пошлину на экспорт масел

Информация о законопректе опубликована на сайте Верховной Рады.

Согласно новому закону, предлагается установить экспортную пошлину на уровне 16% для семян льна и рыжика, а также семян полосатого подсолнечника и ядер подсолнечника, если данные товары экспортируются в первичной упаковке до 25 кг. В пояснительной записке, которая прилагается к законопроекту, подчеркнуто, что с 2012 года экспорт масличных товаров облагается пошлиной в 10%, а пошлина на экспорт в страны ЕС ежегодно снижается на 0,8%.

По мнению авторов законопроекта, существующий закон стимулирует переработку семян в масло и в то же время делает неконкурентным производство пищевых семян для экспортных рынков. Поэтому возвращение к 16%- ой экспортной пошлины на такой товар будет стимулировать переработку семян льна, подсолнечника и рыжика в корм для птиц или кондитерские изделия и снеки в Украине. И соответственно поступать на дальнейший экспорт.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Украине выросло производство соевого масла. Количество производства находится рекордном уровне и составляет 197,1 тыс. тонн.