22:54 18.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинцы получат 800 миллионов сэкономленных субсидий

Украинцы на сегодняшний день подали заявления почти на 800 миллионов гривен на выплату сэкономленных субсидий.

Украинцы получат 800 миллионов сэкономленных субсидий

Выплата соответствующих сумм сэкономленных субсидий за электроэнергию и природный газ уже началась.

Об этом на пресс-конференции в четверг, 18 октября, заявил глава Директората семьи и социальной поддержки Министерства социальной политики Виталий Музыченко. По его словам, заявления подали лица, которые сэкономили на использовании электроэнергии и природного газа в течение отопительного периода 2017-2018 годов.

Такая выплата, согласно законодательству, должна быть осуществлена в течение двух месяцев с даты начала нового отопительного периода, - добавил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство начало монетизацию субсидий для экономных. Теперь каждый гражданин нашей страны, который сэкономил газ зимой, получит около 700 гривен, - пояснил глава правительства.


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