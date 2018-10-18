Украинцы получат 800 миллионов сэкономленных субсидий

Выплата соответствующих сумм сэкономленных субсидий за электроэнергию и природный газ уже началась.

Об этом на пресс-конференции в четверг, 18 октября, заявил глава Директората семьи и социальной поддержки Министерства социальной политики Виталий Музыченко. По его словам, заявления подали лица, которые сэкономили на использовании электроэнергии и природного газа в течение отопительного периода 2017-2018 годов.

Такая выплата, согласно законодательству, должна быть осуществлена в течение двух месяцев с даты начала нового отопительного периода, - добавил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство начало монетизацию субсидий для экономных. Теперь каждый гражданин нашей страны, который сэкономил газ зимой, получит около 700 гривен, - пояснил глава правительства.