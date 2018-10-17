13:02 17.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина теряет позиции в экспорте меда

Экспорт украинского меда за девять месяцев нынешнего года снизился до 27,77 тыс. т, то есть на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Украина теряет позиции в экспорте меда

Об этом сообщает ГФС.

Вполне очевидно, что потеря ощутима не только в натуральном и денежном выражении, но и в том, что Украина теряет свои позиции на ключевых рынках сбыта украинского меда.

Среди основных причин такой ситуации  называют сокращение производства, несогласованность ценовой политики пасечников и экспортеров, внутреннюю конкуренцию между украинскими экспортерами на внешних рынках, а также стремление пчеловодов «придержать» ресурс для последующей реализации по более высокой цене.

Если все продолжится в таком же духе, то  на следующий год придется снова отвоевывать рынок, что окажется почти нереальным, так как импортеры меда уже ищут замену Украине. 

К слову, цены, установленные сегодня рынком, пасечники не считают адекватными. По их прогнозам, цена на украинский мед до весны 2019 года должна вырасти минимум вдвое. Ведь в  феврале-марте 2018 года экспортеры меда в течение двух недель искусственно повысили ценовую планку закупки почти до 2 долларов за кг. В итоге, пчеловодам это понравилось, и они надеются, что такая ситуация снова повторится. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в начале октября пчеловоды собрались под зданием Кабинета Министров Украины и требуют наказания за обработку полей пестицидами, убивающими пчел.


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